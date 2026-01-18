Open Day al Liceo “De Filippis Galdi” di Cava de’ Tirreni: secondo appuntamento per l’orientamento

Secondo appuntamento con gli Open Day al Liceo “De Filippis Galdi” di Cava de’ Tirreni, guidato dalla dirigente scolastica Maria Alfano, per accompagnare studenti e famiglie nella scelta del percorso di studi futuri.

Le giornate di orientamento si terranno giovedì 22 gennaio, dalle ore 16.30 alle 19.30, presso la sede Galdi in via R. Senatore, e venerdì 23 gennaio, nello stesso orario, nella sede De Filippis di via G. Filangieri. In entrambe le occasioni l’istituto aprirà le porte per presentare la propria offerta formativa e le attività didattiche.

Gli Open Day rientrano in un più ampio percorso di Orientamento e Continuità che include anche l’iniziativa “Liceali per un giorno”. Il progetto consente agli studenti delle scuole secondarie di primo grado di vivere una giornata all’interno del liceo, partecipando a momenti didattici organizzati da docenti e alunni, per entrare in contatto diretto con le metodologie e le discipline del curricolo liceale.

Il De Filippis Galdi rappresenta il Polo Umanistico dell’area cavese, con cinque indirizzi di studio: liceo classico, linguistico, musicale, scienze umane ed economico-sociale (LES). L’istituto accoglie studenti provenienti da Cava de’ Tirreni e dai comuni limitrofi, offrendo un’ampia e qualificata proposta educativa.

Il liceo è inoltre protagonista di numerosi programmi nazionali e internazionali, tra cui il progetto “Coesione Italia 21-27”, le attività Erasmus+ e le collaborazioni eTwinning, che gli sono valse il riconoscimento di eTwinning School. Un percorso culminato nel titolo di “Scuola Modello per l’Internazionalizzazione 2025”, che conferma l’attenzione dell’istituto alla formazione di cittadini europei, attraverso competenze linguistiche, digitali e interculturali.

In questi giorni è in corso uno scambio Erasmus che vede la presenza a Cava di studenti provenienti dalla Lettonia, mentre circa novanta alunni del De Filippis Galdi sono partiti per Edimburgo per perfezionare la lingua inglese. Un impegno costante verso l’internazionalizzazione che si riflette anche nei risultati: da anni, infatti, l’indagine Eduscopio della Fondazione Agnelli colloca il liceo cavese tra le migliori scuole della provincia di Salerno.