Paganese di misura: Fidelis Andria battuta 1-0 al “Torre” e primato consolidato

La Paganese conquista una vittoria preziosa superando la Fidelis Andria per 1-0 allo stadio “Marcello Torre”. Decisivo l’episodio arrivato al 14’ della ripresa: il tiro dal limite di Pierce si è stampato sulla traversa e, sulla ricaduta del pallone, il portiere andriese Pietro Perina è stato sfortunato protagonista di un’autorete che ha regalato il vantaggio agli azzurrostellati.

Nel finale la Fidelis Andria ha provato a reagire, ma la Paganese ha difeso con ordine il risultato anche nei sei minuti di recupero concessi dall’arbitro, portando a casa tre punti fondamentali.

Con questo successo, la Paganese resta al primo posto in classifica con 40 punti, a +3 sulla Città di Fasano.