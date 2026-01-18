Paganese di misura: Fidelis Andria battuta 1-0 al “Torre” e primato consolidato

Con questo successo, la Paganese resta al primo posto in classifica con 40 punti, a +3 sulla Città di Fasano.

Da
Redazione
-

La Paganese conquista una vittoria preziosa superando la Fidelis Andria per 1-0 allo stadio “Marcello Torre”. Decisivo l’episodio arrivato al 14’ della ripresa: il tiro dal limite di Pierce si è stampato sulla traversa e, sulla ricaduta del pallone, il portiere andriese Pietro Perina è stato sfortunato protagonista di un’autorete che ha regalato il vantaggio agli azzurrostellati.

Nel finale la Fidelis Andria ha provato a reagire, ma la Paganese ha difeso con ordine il risultato anche nei sei minuti di recupero concessi dall’arbitro, portando a casa tre punti fondamentali.

Con questo successo, la Paganese resta al primo posto in classifica con 40 punti, a +3 sulla Città di Fasano.

Redazione

Sito di informazione. Servizi giornalistici video e testuali 24 ore su 24 dall'Agro Nocerino Sarnese, Area Vesuviana, Monti Lattari, Valle dell'Orco e Valle Metelliana e Salerno Nord.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore