Roccaraso presa d’assalto: 37 pullman dalla Campania per la domenica sulla neve

Sono arrivati 37 pullman provenienti dalla Campania per una domenica sulla neve organizzata dai tiktoker Rita De Crescenzo e Anthony Sansone.

Giornata di grande afflusso oggi a Roccaraso, dove sono arrivati 37 pullman provenienti dalla Campania per una domenica sulla neve organizzata dai tiktoker Rita De Crescenzo e Anthony Sansone, anche se i due non sono stati ancora avvistati nella località abruzzese.

Secondo i dati diffusi, sono circa 20mila le presenze complessive sulle piste. Tra queste, circa 3mila persone giunte dalla Campania, che però non si sono dedicate allo sci: la maggior parte ha raggiunto la zona Ombrellone con slittini, bob e palette.

Il costo del viaggio in pullman oscillava tra i 25 e i 30 euro a persona, colazione inclusa. Un’iniziativa che ha attirato centinaia di famiglie e giovani, contribuendo a una vera e propria invasione domenicale nella località montana.