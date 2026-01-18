Santobono, intervento record su un bimbo di 8 anni: tumore cerebrale rimosso in sala RM

L’operazione è stata effettuata direttamente all’interno della risonanza magnetica, una tecnica avanzatissima che consente ai chirurghi di monitorare in tempo reale ogni fase dell’intervento.

Napoli si conferma centro di eccellenza della sanità italiana. All’ospedale Santobono è stato eseguito con successo un intervento neurochirurgico di altissima complessità su un bambino di appena 8 anni, affetto da un tumore cerebrale.

L’operazione è stata effettuata direttamente all’interno della risonanza magnetica, una tecnica avanzatissima che consente ai chirurghi di monitorare in tempo reale ogni fase dell’intervento, garantendo la massima precisione e riducendo significativamente i rischi per il paziente.

L’équipe di neurochirurghi pediatrici ha così potuto asportare la massa tumorale con estrema accuratezza, preservando le aree cerebrali più delicate. Un risultato che rappresenta un importante traguardo medico e tecnologico e che rafforza il ruolo del Santobono come punto di riferimento nazionale nella cura delle patologie pediatriche più complesse.

Una storia a lieto fine che restituisce speranza e orgoglio, dimostrando come competenza, innovazione e lavoro di squadra possano fare la differenza, soprattutto quando in gioco c’è la vita di un bambino.