Sarno, armi e dieci chili di droga in un garage: arrestata coppia di 40enni

I carabinieri sono arrivati a loro seguendo una pista ben definita, fatta di precedenti specifici, movimenti sospetti e un’attività di pedinamento accurata. Così si è chiuso il cerchio attorno a una coppia di quarantenni arrestata a Sarno, al centro di una delle operazioni più significative degli ultimi mesi nel contrasto alla criminalità.

Nel garage nella loro disponibilità, in via Prolungamento Matteotti, i militari hanno rinvenuto un vero e proprio arsenale insieme a circa dieci chili di sostanze stupefacenti. Un sequestro che fa ipotizzare un’attività criminale strutturata e ben organizzata, come riporta “La Città“.

Le indagini ora proseguono con l’analisi dei telefoni cellulari dei due arrestati, attraverso i quali gli investigatori puntano a ricostruire contatti, movimenti e possibili collegamenti con altre realtà criminali. Alla luce dell’ingente quantitativo di droga e armi sequestrate, non si esclude un legame con ambienti dell’hinterland vesuviano.

Il blitz è scattato nel pomeriggio di giovedì scorso ed è stato condotto dai carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore, con il supporto della Tenenza di Sarno, sotto il coordinamento del colonnello Gianfranco Albanese. L’irruzione in quello che appariva come un garage anonimo, nel cuore della città, ha portato alla luce un deposito destinato ad alimentare traffici illeciti di grande rilievo.