Scafatese travolgente: 3-0 al Cassino e vetta consolidata

Vittoria netta e convincente per la Scafatese, che supera il Cassino con un secco 3-0 e rafforza il primato in classifica. I canarini hanno indirizzato la gara già nel primo tempo con la rete di Convitto al 24’, per poi chiudere definitivamente i conti nella ripresa grazie ai gol di D’Ambros al 65’ e Maggio al 76’.

Un successo che conferma l’ottimo momento di forma della Scafatese, sempre più solida al comando del campionato. Dopo 20 giornate, la classifica vede i gialloblù al primo posto con 48 punti, frutto di una differenza reti impressionante (43 gol fatti e 13 subiti). Alle spalle restano Trastevere Calcio e Valmontone a quota 34, seguite da Nocerina a 33 e Budoni a 32.

La Scafatese continua così la sua marcia in vetta, lanciando un segnale forte alle dirette inseguitrici e sognando una storica promozione.