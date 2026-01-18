Tentato furto in abitazione a Cava de’ Tirreni: ladri messi in fuga dal proprietario

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri a Cava de’ Tirreni, dove un gruppo di malviventi ha tentato di mettere a segno un furto in una villetta privata. Il colpo, però, non è andato a buon fine grazie al tempestivo intervento del proprietario di casa, che ha sorpreso i ladri costringendoli alla fuga.

L’episodio si è verificato poco dopo le 19, tra via Abbro e via Guariglia. Secondo le prime ricostruzioni, più persone si sarebbero introdotte all’interno di un’abitazione dotata di giardino. Insospettito da alcuni rumori provenienti dall’interno, il proprietario ha raggiunto la camera da letto, dove ha trovato i ladri in azione.

Scoperti, i malviventi sono scappati in fretta, abbandonando l’abitazione senza riuscire a portare via nulla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno raccolto la denuncia e avviato le indagini per individuare i responsabili e verificare eventuali collegamenti con altri tentativi di furto registrati nella zona.