Via Anfiteatro, auto si ribalta dopo un sorpasso: paura tra Nocera Inferiore e Superiore

Momenti di forte tensione nel pomeriggio di ieri, 17 gennaio, lungo via Anfiteatro, strada di collegamento tra Nocera Inferiore e Nocera Superiore. Un’Alfa Romeo Tonale si è ribaltata al centro della carreggiata in seguito a un incidente avvenuto durante una manovra di sorpasso.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente dell’auto avrebbe urtato il veicolo che lo precedeva, perdendo il controllo della vettura che si è capovolta. L’impatto è stato violento e ha attirato l’attenzione di numerosi automobilisti e residenti della zona.

Nonostante la dinamica impressionante, il conducente è riuscito a uscire dall’abitacolo senza riportare gravi conseguenze, apparendo solo molto scosso dall’accaduto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale, coordinata dal comandante Andrea D’Elia, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, bloccare temporaneamente il traffico e avviare i rilievi per accertare l’esatta dinamica e le eventuali responsabilità.

La chiusura del tratto stradale ha provocato forti rallentamenti e lunghe code, mandando in difficoltà la circolazione per diverse ore. L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza di una strada già teatro, nei mesi scorsi, di incidenti simili fortunatamente senza gravi conseguenze.