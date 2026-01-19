A2 del Mediterraneo: grave incidente nella Galleria del Seminario, traffico paralizzato

Autocisterna e due auto coinvolte poco prima dello svincolo per Salerno Centro; soccorritori costretti a percorrere contromano per raggiungere i feriti.

Un grave incidente stradale si è verificato oggi poco prima delle 15 lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo, all’interno della Galleria del Seminario, nei pressi dello svincolo per Salerno Centro, in direzione dell’imbocco autostradale verso Salerno-Napoli.

Per cause ancora in corso di accertamento, una autocisterna in transito, trasportante gasolio, si è scontrata con due autovetture, probabilmente ferme in coda per l’uscita. Ad avere la peggio il conducente di una delle due auto, per il quale è stato necessario l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco.

A causa del blocco della circolazione, i soccorritori hanno dovuto percorrere la carreggiata contromano per raggiungere il luogo dell’incidente. Sul posto, i Vigili del Fuoco, coadiuvati dalla Polizia Stradale, hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e a affidare il ferito alle cure del personale sanitario del 118.

L’intervento dei soccorritori ha incontrato notevoli difficoltà a causa del traffico completamente paralizzato, generando rallentamenti significativi lungo l’autostrada.

Le autorità stanno ora gestendo la viabilità e avviando gli accertamenti per chiarire le dinamiche dell’incidente come riporta tvoggisalerno!