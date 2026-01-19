Addio a Valentino Garavani, leggenda della moda italiana: aveva 93 anni

Il mondo della moda perde uno dei suoi protagonisti assoluti. Valentino Clemente Ludovico Garavani si è spento oggi all’età di 93 anni nella sua abitazione di Roma. A comunicarlo sono stati la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, precisando che lo stilista è morto serenamente, circondato dall’affetto dei suoi cari.

Roma si prepara ora a rendere omaggio a un’icona senza tempo dell’eleganza italiana. La camera ardente sarà allestita nella sede storica di Piazza Mignanelli 23 nelle giornate di mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, dalle 11 alle 18. I funerali solenni si svolgeranno venerdì 23 gennaio alle ore 11 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica.

Nato a Voghera l’11 maggio 1932, Valentino mostrò sin da giovanissimo un talento naturale per l’estetica e l’alta sartoria. Dopo la formazione tra Italia e Francia, perfezionò il suo stile a Parigi presso le maison di Jean Dessès e Guy Laroche. Il rientro a Roma segnò l’inizio di una carriera straordinaria, culminata nel 1957 con la fondazione della Maison Valentino e, due anni dopo, con l’apertura del primo atelier in via Condotti.

Fondamentale fu l’incontro, nel 1960, con Giancarlo Giammetti: un sodalizio umano e professionale che trasformò la casa di moda in un colosso internazionale. Valentino divenne celebre in tutto il mondo per il suo stile inconfondibile e per aver creato il leggendario “Rosso Valentino”, simbolo di raffinatezza e sensualità.

Amato dalle donne più influenti del Novecento, da Jacqueline Kennedy Onassis a Elizabeth Taylor, fino alle grandi top model degli anni d’oro della moda, Valentino ha saputo unire la precisione dell’alta sartoria francese con la creatività e il gusto del Made in Italy, diventando un ambasciatore globale dell’eleganza italiana.

Dopo il ritiro dalla direzione creativa nel 2007, lo stilista ha continuato a seguire da vicino il percorso della Maison, impegnandosi negli ultimi anni soprattutto nel sociale attraverso la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, nata nel 2016.

Con la sua scomparsa si chiude una pagina fondamentale della storia del costume e della moda internazionale. Il nome di Valentino resterà per sempre legato a un’idea di bellezza eterna, capace di rendere l’Italia un punto di riferimento nel mondo.