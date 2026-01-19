Belen e l’influenza: “Dopo il vaccino stiamo tutti così”, la replica di Bassetti

Secondo lei, molte persone intorno stanno vivendo gli stessi sintomi e questo potrebbe essere collegato, in modo generico, ai vaccini, senza specificare se si riferisse a quello antinfluenzale o anti-Covid.

Tre giorni a letto, febbre alta e tosse insistente: così Belen Rodriguez ha raccontato sui social di aver superato una forma influenzale particolarmente dura. Nel suo messaggio ai follower, la showgirl argentina ha spiegato di sentirsi finalmente meglio dopo aver toccato i 39 gradi di febbre, aggiungendo però una riflessione che ha acceso il dibattito: secondo lei, molte persone intorno stanno vivendo gli stessi sintomi e questo potrebbe essere collegato, in modo generico, ai vaccini, senza specificare se si riferisse a quello antinfluenzale o anti-Covid.

Le parole di Belen non sono passate inosservate e hanno attirato la risposta di Matteo Bassetti. Il direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, intervenendo all’Adnkronos Salute, ha chiarito la propria posizione con toni diretti: «Chi lavora nel mondo dello spettacolo dovrebbe occuparsi di quello, lasciando le questioni sanitarie a medici e operatori del settore».

Sul piano pratico, l’infettivologo ha sottolineato che la vaccinazione antinfluenzale avrebbe potuto attenuare i sintomi: «Se avesse fatto il vaccino contro l’influenza, probabilmente il decorso sarebbe stato più lieve». Ancora più netto il passaggio sui vaccini anti-Covid: «Se il riferimento era quello, si tratta di un’affermazione infelice. I dati dimostrano che il vaccino ha migliorato la vita di tutti, senza aumenti di patologie».

Bassetti ha comunque voluto distinguere il giudizio personale dal contenuto del messaggio, definendosi un estimatore della showgirl e auspicando che si sia trattato di un’uscita poco ponderata. Il monito finale, però, resta chiaro: in un momento delicato come questo, secondo il medico, è fondamentale evitare messaggi che possano generare confusione nell’opinione pubblica.