Comunali in Campania, il campo largo si spacca: De Luca e Manfredi al centro delle tensioni nel centrosinistra

Le prossime elezioni amministrative si preannunciano come un banco di prova decisivo per la politica campana. Non solo per il confronto tra centrosinistra e centrodestra, ma soprattutto per gli equilibri interni alle coalizioni, in particolare nel campo progressista che oggi governa i principali snodi istituzionali della Regione.

La domanda centrale è se il cosiddetto “campo largo” riuscirà a presentarsi compatto sui territori, replicando il modello che ha portato Roberto Fico alla guida di Palazzo Santa Lucia. Un obiettivo tutt’altro che scontato, alla luce delle frizioni e delle divisioni che stanno emergendo in diversi comuni, soprattutto nel Napoletano. Il nodo più delicato, però, resta Salerno.

Qui le dimissioni del sindaco Vincenzo Napoli e l’ipotesi di una candidatura di Vincenzo De Luca stanno creando forti imbarazzi nel Partito Democratico. I dem si trovano di fronte a un bivio complesso: individuare una candidatura alternativa all’ex governatore oppure valutare la possibilità di non presentare affatto la lista. Al momento, l’ipotesi di un sostegno diretto a De Luca appare poco praticabile e le tensioni interne sono evidenti, anche per le pressioni degli alleati del Movimento 5 Stelle.

Il clima si è ulteriormente irrigidito dopo i duri attacchi dell’ex presidente della Regione nei confronti del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Una situazione che pesa anche sui vertici nazionali del Pd: non è un mistero che la segretaria Elly Schlein, attesa a Napoli per un’iniziativa dell’area di Stefano Bonaccini, potrebbe trovarsi ancora una volta a dover rispondere sulle difficoltà di convivenza politica con De Luca.

Sul tavolo del centrosinistra c’è poi un’altra partita strategica: la guida regionale dell’Anci. Dopo lo scioglimento del Comune di Caserta e l’uscita di scena di Carlo Marino, l’associazione è attualmente retta dal sindaco di Pellezzano, Francesco Morra. Una reggenza apprezzata, ma destinata prima o poi a essere superata da un’elezione. Anche qui gli equilibri sono tutti interni al campo largo, che controlla la maggioranza dei Comuni campani. In questo contesto, sia Manfredi, presidente nazionale dell’Anci, sia Fico potrebbero giocare un ruolo chiave, senza escludere che lo stesso De Luca tenti di incidere, soprattutto in caso di un suo ritorno a Palazzo di Città a Salerno.

Nel frattempo resta aperta la proposta del Movimento 5 Stelle di avviare un tavolo di coalizione in vista delle prossime Comunali, con l’obiettivo di chiarire le posizioni del Pd. L’iniziativa ha incassato aperture anche da altre forze, come Noi di Centro, che invoca alleanze omogenee sui territori e il superamento dei veti, prendendo a modello la vittoria alle Regionali.

A complicare il quadro ci sono poi questioni più immediate: in Consiglio regionale non è ancora stato trovato l’accordo sulle presidenze delle commissioni, e la scadenza del prossimo consiglio rende la trattativa sempre più urgente. Sul fronte interno al Pd, infine, prende quota l’ipotesi di una segreteria affidata a Francesco Dinacci, vicino all’area Schlein, anche se non mancano resistenze e si fa strada l’idea di un assetto di equilibrio tra maggioranza riformista e segreteria di minoranza.

Un intreccio di partite politiche che rende il percorso del centrosinistra campano verso le prossime elezioni tutt’altro che lineare.