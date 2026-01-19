Dieci milioni per le scuole di San Valentino Torio

Consegnato in Regione Campania il decreto di finanziamento: San Valentino Torio primo tra i Comuni salernitani

Il decreto regionale e le risorse stanziate

Una giornata destinata a restare nella storia amministrativa di San Valentino Torio. Presso la sede della Giunta regionale della Campania è stato ufficialmente notificato il decreto di finanziamento n. 116 del 18 dicembre 2025 che assegna oltre dieci milioni di euro per l’abbattimento e la ricostruzione dei plessi scolastici di via Sottosanti. Un finanziamento senza precedenti per il Comune, composto da circa 8,7 milioni di euro stanziati dalla Regione Campania e da ulteriori 1,4 milioni provenienti dal GSE. Dopo la pubblicazione della graduatoria regionale dello scorso novembre, che aveva visto il progetto classificarsi al primo posto tra quelli dei Comuni della provincia di Salerno, l’atto amministrativo definitivo sancisce ora l’avvio formale dell’intervento.

Cronoprogramma, impegni e impatto sulla comunità

Contestualmente alla consegna del decreto, l’Amministrazione comunale ha sottoscritto il primo verbale di monitoraggio, assumendo l’impegno al rispetto rigoroso delle tempistiche e delle modalità previste dal cronoprogramma. L’intera operazione dovrà essere completata entro il 31 dicembre 2028, una sfida complessa che richiederà competenza tecnica, visione amministrativa e collaborazione diffusa. L’opera rappresenta una svolta epocale per la pubblica istruzione locale, destinata a migliorare in modo significativo la sicurezza e la qualità degli ambienti scolastici per studenti, famiglie, docenti e personale. Come sottolineato dall’assessore ai Lavori pubblici e vicesindaco Rosanna Ruggiero, insieme al sindaco Michele Strianese e all’intera Amministrazione comunale, il percorso richiederà sacrifici condivisi, ma solo attraverso una sinergia collettiva sarà possibile consegnare alle nuove generazioni una scuola moderna, nuova e più sicura.

