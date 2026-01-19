Eboli, abusivismo e inquinamento lungo il Sele: scatta il sequestro di un’azienda zootecnica

I responsabili di una rilevante azienda zootecnica avrebbero eseguito interventi edilizi non autorizzati su un’ampia superficie, nonostante la presenza di sigilli già apposti nei mesi scorsi.

Blitz ambientale lungo il fiume Sele. I militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Salerno, insieme ai tecnici del Comune di Eboli, hanno condotto un’operazione mirata al contrasto di reati ambientali, abusivismo edilizio e inquinamento nelle aree adiacenti all’alveo del fiume.

Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle, i responsabili di una rilevante azienda zootecnica avrebbero eseguito interventi edilizi non autorizzati su un’ampia superficie, nonostante la presenza di sigilli già apposti nei mesi scorsi. Le opere sarebbero state realizzate in assenza dei necessari permessi urbanistici e paesaggistici.

Nel corso dei controlli è emersa anche una presunta gestione illecita dei reflui: i liquami prodotti dall’attività sarebbero stati smaltiti in un canale irriguo collegato direttamente al bacino del fiume Sele, con potenziali rischi per l’ambiente e le acque.

Alla luce delle violazioni riscontrate, le strutture abusive sono state poste sotto sequestro. Proseguono gli accertamenti per definire eventuali ulteriori responsabilità.