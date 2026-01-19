Femminicidi, il 2026 si apre con una nuova scia di violenza: tre donne uccise in pochi giorni

Il ritrovamento del corpo di Federica Torzullo, scoperto ieri in un canneto all’interno dell’azienda del marito ad Anguillara Sabazia, alle porte di Roma, riporta drammaticamente l’attenzione sull’emergenza femminicidi in Italia. La sua morte si inserisce in una sequenza ravvicinata di episodi che, a pochi giorni dall’inizio del 2026, segnano già un bilancio pesante.

Solo il 28 dicembre scorso, a Milano, Aurora Livoli era stata violentata e uccisa. Il 13 gennaio, a Muggiò, nel Monzese, un uomo ha accoltellato la moglie davanti al figlio di appena due anni, in un tentato femminicidio. Il 6 gennaio, invece, è deceduta in ospedale una donna di 33 anni di origine nigeriana, ridotta in fin di vita dieci giorni prima dall’ex compagno dopo una violenta aggressione.

Numeri che si inseriscono in un quadro già allarmante. Secondo l’osservatorio nazionale di “Non una di meno”, nel 2025 si sono registrati 84 femminicidi e almeno 78 tentativi. Le regioni più colpite risultano la Lombardia, seguita da Campania, Toscana ed Emilia-Romagna. L’età media delle vittime è di poco superiore ai 55 anni e nella maggior parte dei casi si tratta di donne italiane. Nel 51% degli episodi l’autore è il marito, nel 21% l’ex partner; le armi più utilizzate restano i coltelli, seguiti dalle armi da fuoco e dallo strangolamento.

I dati del Ministero dell’Interno evidenziano, nei primi nove mesi del 2025, un lieve calo complessivo degli omicidi e delle vittime femminili rispetto all’anno precedente. Un segnale che, però, non cancella la gravità del fenomeno.

Per le associazioni che si occupano di tutela delle donne, l’emergenza resta soprattutto culturale. «Non basta dire “non se ne può più” – sottolineano da Differenza Donna – serve un cambiamento profondo, che passi dal sostegno reale alle donne che vogliono uscire dalla violenza e da politiche efficaci, come avvenuto in altri Paesi europei».

Il 2026 si apre così sotto il segno di una ferita ancora aperta, che chiama in causa istituzioni e società civile, chiamate a un’azione comune per fermare una violenza che continua a ripetersi.