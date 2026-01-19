Incidente sulla Via del Mare a Castellabate: tre donne in ospedale

In località San Gennaro, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrati un furgoncino Fiat Fiorino e un’auto Fiat 500.

Paura questa mattina lungo la Via del Mare, nel territorio comunale di Castellabate. In località San Gennaro, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrati un furgoncino Fiat Fiorino e un’auto Fiat 500.

Ad avere la peggio sono state tre donne del posto che viaggiavano a bordo della vettura. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno provveduto a trasferirle all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per controlli e cure. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non desterebbero particolare preoccupazione.

Illese, invece, le due persone che si trovavano sul furgoncino. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale, impegnata nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

L’impatto ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione veicolare lungo l’arteria stradale.