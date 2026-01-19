Inseguimento notturno sotto la pioggia: arrestato 26enne dopo 6 chilometri tra Villaricca e Scampia

Una notte di tensione e pericolo sulle strade a nord di Napoli.

I carabinieri della stazione di Villaricca hanno arrestato un 26enne, A. R., già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale al termine di un lungo e rocambolesco inseguimento.

L’episodio ha avuto inizio a Villaricca, dove una pattuglia dell’Arma ha notato un’auto sospetta, una Toyota Aygo, ferma ma con il motore acceso nei pressi del McDonald’s.

A bordo del veicolo viaggiavano tre persone. Nonostante la pioggia battente e le condizioni di scarsa visibilità, i carabinieri hanno intimato l’alt, prontamente ignorato dal conducente.

L’auto è partita a forte velocità, mettendo seriamente a rischio l’incolumità dei passanti — sfiorato anche l’investimento di una persona — e dando il via a un inseguimento durato circa sei chilometri.

La fuga si è snodata tra manovre spericolate, strade percorse contromano e violazioni del codice della strada, fino a raggiungere il quartiere Scampia, nel rione Don Guanella.

Giunti in via Labriola, i tre occupanti hanno abbandonato il veicolo tentando la fuga a piedi. Uno di loro, il 26enne, è stato rapidamente bloccato dai carabinieri e tratto in arresto. All’interno del suo zaino sono state rinvenute centraline, cavi flex e altro materiale ritenuto compatibile con l’attività di furto di autovetture.

La Toyota Aygo è stata posta sotto sequestro, mentre sono in corso le ricerche degli altri due complici, attualmente irreperibili.