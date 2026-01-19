“La sua auto è stata usata per una rapina”: così funziona la nuova truffa agli anziani partita da Napoli

«Buongiorno, siamo i carabinieri: la targa della sua auto è stata clonata da una banda di rapinatori». Inizia con questa frase la nuova e insidiosa truffa ai danni degli anziani.

«Buongiorno, siamo i carabinieri: la targa della sua auto è stata clonata da una banda di rapinatori». Inizia con questa frase la nuova e insidiosa truffa ai danni degli anziani che sta emergendo in queste settimane e che avrebbe avuto origine a Napoli.

Secondo quanto ricostruito finora, dietro il raggiro ci sarebbe un’organizzazione ben strutturata, composta da persone capaci di conquistare la fiducia delle vittime e di imitare in modo impeccabile diversi dialetti italiani, rendendo la messinscena ancora più credibile.

Al momento è stata individuata una sola presunta responsabile: una 22enne di origini campane, fermata alla stazione centrale di Milano dalla Squadra Mobile di Padova. La giovane è accusata di aver truffato una donna di 78 anni, invalida al 100% e costretta su una sedia a rotelle.

Il meccanismo della truffa Il raggiro inizia con una telefonata a casa della vittima da parte di un falso appartenente alle forze dell’ordine. A differenza delle truffe “classiche”, non viene raccontata la storia del figlio o del nipote arrestato, ma quella di una rapina in gioielleria compiuta da criminali fuggiti con un’auto avente la stessa targa di quella della vittima.

Alla 78enne padovana è stato detto che l’auto del marito risultava coinvolta nel colpo e che l’uomo doveva recarsi immediatamente in un ufficio di polizia per chiarire la sua posizione. Una volta rimasto solo l’anziano fuori casa, i truffatori hanno annunciato l’arrivo di un altro “carabiniere” per verifiche.

Alla donna è stato chiesto di fotografare i gioielli presenti in casa e inviare le immagini per una presunta valutazione. Poco dopo si è presentato il secondo finto militare, con moduli da compilare per “registrare” i preziosi e dimostrare che non provenissero dalla rapina.

Con una scusa, come la richiesta di un documento, il truffatore ha fatto allontanare la vittima dalla stanza, mentre al telefono restava il complice. In quei pochi istanti l’uomo si è dileguato con i gioielli. Subito dopo, il falso operatore telefonico ha rassicurato l’anziana, invitandola a recarsi in una caserma lontana da casa per completare le pratiche. Solo una volta arrivata quasi a destinazione la chiamata è stata interrotta.

Il caso sventato In questo caso, però, il piano non è andato a buon fine. La donna si è insospettita e ha contattato il 113, fornendo una descrizione dettagliata della persona che si era presentata a casa. Le ricerche sono scattate immediatamente e hanno portato al fermo della 22enne a Milano. I gioielli, però, non sono stati recuperati.

Le indagini proseguono per individuare eventuali complici e chiarire se la truffa sia stata già messa in atto in altre città italiane. Intanto, l’appello resta sempre lo stesso: massima attenzione, soprattutto per anziani e persone sole, e mai fidarsi di chi chiede denaro o oggetti di valore fingendosi appartenente alle forze dell’ordine.

Fonte: ANSA