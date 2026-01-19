Lutto per Stefano De Martino: è morto il padre Enrico

L’uomo, da tempo alle prese con problemi di salute, è stato in passato un ballerino professionista, trasmettendo al figlio la passione per la danza e per il mondo dello spettacolo.

Si è spento questa mattina, all’età di 61 anni, Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino. L’uomo, da tempo alle prese con problemi di salute, è stato in passato un ballerino professionista, trasmettendo al figlio la passione per la danza e per il mondo dello spettacolo.

Un percorso che ha segnato profondamente la carriera di Stefano, ex allievo di Amici e oggi tra i volti più amati e seguiti di Rai Uno. Alla famiglia De Martino, e in particolare a Stefano, giungono le più sentite condoglianze per la grave perdita.