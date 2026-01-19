Maxi incendio in un’azienda tessile a Mariglianella, operai illesi

Un vasto incendio è divampato nella giornata di ieri all’interno di un’azienda tessile di Mariglianella, in provincia di Napoli. Il rogo si è sviluppato in una ditta situata in via Galileo Galilei, per cause che restano ancora da chiarire.

Secondo le prime informazioni fornite dai Carabinieri, due operai che si trovavano all’interno del capannone al momento dell’incendio sono riusciti a mettersi in salvo autonomamente, senza riportare ferite né ustioni.

Sul posto sono intervenute più squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate a lungo nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area, oltre ai militari dell’Arma che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’origine delle fiamme e verificare eventuali responsabilità, come riportato da “ANSA”.