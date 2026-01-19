Napoli, tenta rapina a una donna alla fermata dell’autobus: arrestato 52enne dai Carabinieri

Attimi di paura nel pomeriggio di domenica in corso Amedeo di Savoia, dove una donna di 53 anni è stata vittima di un tentativo di rapina mentre attendeva l’autobus alla fermata. Un uomo, in sella a uno scooter con targa coperta, si è avvicinato improvvisamente tentando di strapparle la borsa.

Nel violento tentativo, la donna è stata scaraventata a terra. Le sue urla, però, hanno messo in fuga il rapinatore, che si è dato alla fuga prima di riuscire a portare a termine il colpo.

A intervenire sono stati i Carabinieri della stazione di Capodimonte, impegnati proprio in un servizio antiborseggio in abiti civili nella zona.

I militari, pur non riuscendo a bloccare immediatamente l’uomo, sono riusciti a rilevare il numero di targa dello scooter utilizzato per la fuga.

Dopo alcune ore di indagini, i Carabinieri hanno individuato il presunto responsabile: si tratta di A. N., 52 anni, già noto alle forze dell’ordine.

Durante l’irruzione nella sua abitazione, l’uomo ha tentato di sottrarsi all’arresto fuggendo dal balcone, ma è stato prontamente bloccato e arrestato.

La vittima, fortunatamente, ha riportato solo lievi escoriazioni ed è stata assistita. Restano lo spavento e il trauma per l’aggressione subita.