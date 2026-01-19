Nocera Inferiore, Forza Italia sollecita il Comune: “Aderire alla Rottamazione Quinquies per aiutare cittadini e imprese”

A lanciare l’appello sono i consiglieri comunali Vincenzo Sellitto e Massimiliano Petti, che sottolineano l’importanza di cogliere questa opportunità per sostenere famiglie e imprese del territorio.

Secondo Sellitto, la Rottamazione Quinquies rappresenta uno strumento concreto per consentire ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione fiscale, pagando i tributi dovuti senza sanzioni, interessi di mora e aggio. «È una misura – spiega – che tiene insieme il rigore nella gestione delle finanze pubbliche e l’equità verso chi, negli anni, ha affrontato reali difficoltà economiche».

Petti evidenzia come l’applicazione della misura ai tributi locali richieda una deliberazione specifica del Comune. «Per questo – afferma – riteniamo fondamentale che Nocera Inferiore si attivi rapidamente, permettendo ai cittadini di chiudere pendenze spesso appesantite da sanzioni e interessi, favorendo il rientro nella legalità fiscale e riducendo il contenzioso. Allo stesso tempo, il Comune potrebbe migliorare il recupero delle entrate e rendere più efficiente il rapporto con i contribuenti».

I due esponenti di Forza Italia concludono sottolineando il valore politico e amministrativo della scelta: aderire alla Rottamazione Quinquies significherebbe dimostrare attenzione concreta verso il tessuto economico e sociale della città, rafforzando la fiducia tra istituzioni e comunità e compiendo, a loro avviso, una decisione di buon senso e responsabilità.