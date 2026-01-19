Nocera Inferiore, gatto abbandonato sul ciglio della strada muore travolto da un’auto

Un episodio che ha scosso profondamente la comunità di Nocera Inferiore e riacceso l’indignazione sul tema dell’abbandono degli animali. In località Fiano, nei pressi di via Carrara D’Amora, è stato ritrovato il corpo senza vita di un gatto accanto a una cuccia posizionata lungo la carreggiata.

Secondo quanto emerso, il felino sarebbe stato lasciato lì ancora vivo nella giornata di ieri. La cuccia era stata collocata sul margine di una strada particolarmente trafficata, un gesto che si è rivelato fatale: l’animale, spaventato e disorientato, avrebbe abbandonato il riparo finendo investito da un veicolo in transito. Le lesioni riscontrate sul corpo confermerebbero l’investimento come causa del decesso, come riporta “Telenuova“.

Gli accertamenti successivi hanno consentito di ricostruire parte della storia del gatto. Grazie al microchip, è risultato registrato dal 2015 e appartenente a una colonia felina di Nocera Superiore. Un dettaglio che apre interrogativi su come l’animale sia stato spostato e abbandonato a chilometri di distanza, lungo una strada pericolosa.

La vicenda ha suscitato forte sdegno tra cittadini e associazioni animaliste del territorio, che parlano di un atto di grave irresponsabilità e crudeltà. L’abbandono di animali è un reato, e lasciarli in aree ad alto rischio per la circolazione equivale a condannarli a morte.

Ora si chiede di fare piena luce sull’accaduto: eventuali immagini di videosorveglianza potrebbero aiutare a individuare chi ha lasciato la cuccia sul posto. Un episodio che riporta al centro dell’attenzione la necessità di maggiore tutela e rispetto per gli animali.