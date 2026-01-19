Nocera Inferiore, nuovo furto nella scuola di Cicalesi: rubati materiali per 20mila euro

I ladri hanno portato via materiale tecnologico e didattico acquistato con fondi pubblici, per un danno economico stimato intorno ai 20mila euro

Ancora un furto ai danni di una scuola a Nocera Inferiore. L’ennesimo episodio si è verificato nelle scorse ore nel quartiere Cicalesi, all’interno della struttura che ospita la scuola dell’infanzia e primaria dell’Istituto Comprensivo “Giorgio La Pira”. La scoperta è stata fatta questa mattina dal personale scolastico.

I ladri hanno portato via materiale tecnologico e didattico acquistato con fondi pubblici, per un danno economico stimato intorno ai 20mila euro. Si tratta del terzo furto registrato nello stesso plesso negli ultimi anni, un dato che accende nuovamente i riflettori sulle carenze in termini di sicurezza.

Genitori e organi collegiali della scuola denunciano da tempo l’assenza di adeguati sistemi di protezione. In particolare, viene segnalato il mancato ripristino dell’impianto di allarme, nonostante ripetute richieste e una comunicazione formale inviata via PEC al Comune e alla Dirigenza scolastica già il 27 giugno 2025, rimasta senza riscontri concreti.

La reiterazione di questi episodi solleva interrogativi seri sulla tutela del patrimonio pubblico e sulla sicurezza degli ambienti scolastici, frequentati quotidianamente da bambini dai 3 ai 10 anni. “Una scuola dovrebbe essere, per definizione, un luogo protetto e sicuro”, sottolineano i genitori, che chiedono con forza interventi immediati e tempi certi per evitare che simili danni continuino a ripetersi.

L’auspicio della comunità scolastica è che, questa volta, si passi finalmente dalle parole ai fatti, mettendo fine a una situazione che non può più essere considerata episodica ma strutturale.