Nocera Inferiore, raggirarono una donna e usarono le sue carte: Cassazione conferma le condanne

Non solo il furto: poco dopo, le carte di credito sottratte furono utilizzate per effettuare prelievi di denaro contante presso uno sportello bancomat.

È diventata definitiva la condanna nei confronti di due uomini di Napoli, responsabili di un furto avvenuto alcuni anni fa a Nocera Inferiore ai danni di una donna. A mettere la parola fine alla vicenda è stata la Corte di Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa.

Secondo quanto ricostruito nei vari gradi di giudizio, i due agirono in concorso utilizzando la cosiddetta tecnica della distrazione: avvicinarono la vittima mentre si trovava all’interno della propria auto, chiedendole indicazioni stradali, riuscendo così a sottrarle il telefono cellulare e il borsellino dall’abitacolo del veicolo, come riporta “SalernoToday“.

Non solo il furto: poco dopo, le carte di credito sottratte furono utilizzate per effettuare prelievi di denaro contante presso uno sportello bancomat. La Suprema Corte ha confermato integralmente la pena già inflitta nei precedenti processi, emessa anche in continuazione con altri episodi analoghi contestati ai due imputati.