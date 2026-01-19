Nocera Superiore, investimenti sulla rete elettrica: al via interventi per migliorare il servizio

Importanti novità sul fronte della rete elettrica a Nocera Superiore. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gennaro D’Acunzi, ha avviato insieme a Enel Distribuzione una serie di interventi strategici destinati a potenziare l’infrastruttura elettrica cittadina e a migliorare la qualità del servizio per cittadini e attività produttive.

Tra le opere in programma figurano l’acquisizione di due cabine elettriche in via Nazionale, passaggio fondamentale per sbloccare richieste di aumento di potenza e nuove forniture, e il prossimo allacciamento di tre colonnine elettriche nelle zone di San Clemente, viale Europa e località Pizzone. Proseguono inoltre i lavori di interramento nell’area del Battistero e lungo via Mazzini, interventi attesi da tempo per una rete più moderna e sicura.

Un tassello centrale del piano riguarda anche la realizzazione di una nuova cabina primaria a Cava de’ Tirreni, dalla quale partiranno quattro nuove linee di media tensione dedicate a Nocera Superiore. L’obiettivo è prevenire i disagi legati ai picchi di consumo estivi e garantire continuità di servizio a famiglie e imprese.

Nella giornata odierna il Comune ha ricevuto la visita del nuovo responsabile di area di Enel Distribuzione, l’ingegnere Antonio Adinolfi, accompagnato dall’ingegnere Antonio Pecchia, responsabile degli affari istituzionali territoriali di Enel Campania. L’amministrazione ha inoltre espresso un ringraziamento all’ingegnere Francesco Coppola e all’intero team di Enel Distribuzione per il lavoro avviato già dall’estate 2024.

Interventi che, sottolinea il Comune, rappresentano un passo concreto verso una Nocera Superiore più efficiente, capace di rispondere alle esigenze di sviluppo del territorio e di offrire servizi energetici più affidabili.