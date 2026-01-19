Pagani, al via gli abbattimenti nel centro storico: domani giù le strutture abusive in piazza Corpo di Cristo e via Malet

Un’operazione annunciata da anni e rimasta a lungo oggetto di polemiche e promesse non mantenute, che ora entra finalmente nella fase operativa.

Partiranno domani gli attesi interventi di demolizione dei due manufatti abusivi situati nel cuore del centro storico di Pagani, in piazza Corpo di Cristo e in via Malet, a ridosso della Chiesa del Santissimo Corpo di Cristo. Un’operazione annunciata da anni e rimasta a lungo oggetto di polemiche e promesse non mantenute, che ora entra finalmente nella fase operativa.

Il primo cantiere sarà aperto in piazza Corpo di Cristo, per poi spostarsi successivamente in via Malet. L’intervento rappresenta un passo concreto nella tutela del patrimonio pubblico e nella valorizzazione delle bellezze architettoniche e culturali della città.

L’iter non è stato semplice: per procedere è stato necessario superare complesse lungaggini burocratiche, inclusa l’autorizzazione della Soprintendenza di Salerno, trattandosi di un’area sottoposta a vincolo. Determinante, viene sottolineato, è stato il lavoro sinergico tra amministrazione comunale, assessorato ai Lavori Pubblici e ufficio tecnico.

I lavori sono stati affidati a una ditta specializzata, in possesso di attestazione SOA categoria OG2, con un importo contrattuale pari a 37.579 euro, ottenuto grazie a un ribasso del 25,50% rispetto alla base di progetto. Un intervento che segna la fine di una lunga attesa e l’inizio di una nuova fase di riqualificazione per uno dei luoghi simbolo della città.