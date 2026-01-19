Pagani, maxi sequestro di hashish: arrestato 25enne dalla Squadra Mobile

Maxi operazione antidroga nell’Agro nocerino-sarnese. La Polizia di Stato di Salerno, attraverso gli uomini della Squadra Mobile, ha arrestato un giovane di 25 anni, O.G., ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il blitz è scattato a Pagani, all’interno di un box di proprietà dell’indagato situato in una palazzina di via Alcide De Gasperi. Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto un borsone contenente un ingente quantitativo di hashish: oltre 61 chili di sostanza, per la precisione 61 chili e 640 grammi.

I controlli sono stati estesi anche alla persona e all’autovettura in uso al 25enne. In queste fasi sono stati recuperati altri 97 grammi di hashish nascosti in un calzino e ulteriori 1.016 grammi occultati all’interno della portiera dell’auto. La successiva perquisizione nell’abitazione di residenza ha portato inoltre al sequestro di 8.950 euro in contanti, trovati in una busta di plastica nell’armadio della camera da letto, oltre ad altri 870 euro custoditi in un borsello che il giovane aveva con sé.

Al termine delle formalità di rito e dopo l’udienza di convalida, per l’indagato è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Secondo le stime investigative, la droga sequestrata avrebbe potuto garantire introiti fino a 150mila euro se immessa sul mercato illegale. L’operazione rappresenta uno dei sequestri più rilevanti degli ultimi tempi nel territorio dell’Agro nocerino-sarnese.