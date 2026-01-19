Paziente morto dopo cure inadeguate: Asl Napoli 1 condannata a risarcire 600mila euro

Il Tribunale di Napoli ha condannato l’Asl Napoli 1 Centro al pagamento di un risarcimento di circa 600mila euro in favore della moglie e del figlio di un paziente deceduto in un noto ospedale napoletano, ritenendo gravemente carente la gestione clinica del caso.

Secondo quanto emerso nel procedimento, i sanitari avrebbero sottovalutato il quadro patologico complessivo dell’uomo, affetto da una seria patologia cardiaca, concentrando l’attenzione esclusivamente sul trauma ortopedico riportato a seguito di un incidente domestico. Il paziente sarebbe stato ricoverato in un reparto non adeguato alla complessità delle sue condizioni generali, senza ricevere le necessarie cure specialistiche per il problema cardiaco già noto.

La decisione è stata resa nota dagli avvocati dello Studio Associati Maior (Pierlorenzo Catalano, Michele Francesco Sorrentino e Filippo Castaldo), che hanno assistito la famiglia con il supporto del medico legale Marcello Lorello. «La sentenza ribadisce un principio fondamentale: il paziente deve essere valutato nella sua globalità e non per singoli aspetti clinici», spiegano i legali, sottolineando come il verdetto restituisca giustizia ai familiari e richiami le strutture sanitarie al rispetto dei doveri essenziali di cura e vigilanza.

Secondo i giudici, l’omissione delle adeguate attenzioni cliniche avrebbe provocato un progressivo aggravamento delle condizioni di salute dell’uomo, culminato in uno scompenso fatale e nel decesso.