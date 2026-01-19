PNRR Sanità: l’Asl Salerno vince il bando ministeriale e amplia gli screening mammografici

Importante riconoscimento per l’Asl Salerno, che si è aggiudicata il bando del Ministero della Salute finanziato con fondi PNRR per il rafforzamento delle attività di prevenzione e screening. L’Azienda sanitaria locale salernitana, guidata dal direttore generale Gennaro Sosto, è risultata l’unica Asl italiana vincitrice, accanto a università, Irccs e grandi aziende ospedaliere nazionali.

Il progetto approvato prevede un significativo ampliamento dello screening mammografico, con l’estensione dei controlli alle donne di età compresa tra i 45 e i 59 anni. Un passo in avanti rilevante se si considera che, attualmente, il programma di screening è rivolto alla fascia 50-69 anni. L’iniziativa consentirà quindi di includere un numero molto più ampio di donne residenti nel territorio salernitano.

Il bando, pubblicato l’11 novembre 2025 sui portali ministeriali dedicati al PNRR Salute, ha visto la partecipazione di numerosi enti su scala nazionale. Al termine della valutazione da parte della commissione giudicatrice, sono stati finanziati soltanto dieci progetti, uno per ciascuna area tematica di riferimento, tra cui quello presentato dall’Asl Salerno.

L’obiettivo del finanziamento è quello di favorire una diagnosi sempre più precoce del tumore al seno, in linea con le raccomandazioni europee che puntano ad estendere progressivamente lo screening fino alla fascia 45-74 anni. Numerosi studi scientifici dimostrano, infatti, come l’anticipazione dei controlli nelle donne più giovani contribuisca ad aumentare i tassi di sopravvivenza e l’efficacia delle cure.

Grazie alle risorse ministeriali, l’Asl Salerno potrà superare i limiti legati ai finanziamenti ordinari e rafforzare in maniera strutturale le politiche di prevenzione, con benefici concreti per la salute pubblica e per l’intera comunità provinciale.