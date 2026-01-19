Pompei, i graffiti che raccontano l’anima della città (video)

Nel cuore di Pompei, lungo un semplice corridoio di passaggio, riaffiora una straordinaria cronaca di vita quotidiana.

Amori dichiarati, insulti graffianti, incitazioni sportive, scene di combattimenti gladiatori: frammenti di umanità impressi sulle pareti duemila anni fa tornano oggi a parlare grazie all’uso di tecnologie di ricerca d’avanguardia.

È quanto sta accadendo nel corridoio che collegava l’area dei teatri alla via Stabiana, uno spazio scavato oltre 230 anni fa e attraversato ogni anno da milioni di visitatori.

Un luogo che sembrava aver già raccontato tutto, e che invece continua a sorprendere. Attraverso nuove metodologie di indagine, sono emerse quasi 300 iscrizioni, tra graffiti già noti (circa 200) e 79 nuove attestazioni, rimaste invisibili fino a oggi.

Tra le scritte compare anche una delicata storia d’amore: «Erato amat…» (“Erato ama…”), insieme a scene di combattimenti gladiatori e a messaggi che ricordano, per spontaneità e immediatezza, quelli che oggi popolano i muri delle città o le chat dei social network.

È la Pompei più autentica, quella della vita vissuta, che riemerge con forza.

Il progetto, significativamente intitolato Bruits de couloir (“Voci di corridoio”), è stato ideato da Louis Autin ed Éloïse Letellier-Taillefer dell’Università della Sorbona e da Marie-Adeline Le Guennec dell’Università del Québec a Montréal, in collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei. Come riportato sull’E-Journal degli Scavi di Pompei, le ricerche si sono svolte in due campagne, nel 2022 e nel 2025, adottando un approccio multidisciplinare che integra epigrafia, archeologia, filologia e digital humanities.

Le iscrizioni restituiscono un mosaico vivido di relazioni e sentimenti:

«Vado di fretta; stammi bene, mia Sava, fa che mi ami!»;

«Methe, schiava di Cominia, ama Cresto nel suo cuore. Che la Venere di Pompei sia loro propizia»;

oppure messaggi ironici e provocatori che testimoniano la vivacità sociale di uno degli spazi pubblici più frequentati dell’antica città.

«La tecnologia è la chiave che ci apre nuove stanze del mondo antico, e quelle stanze vanno raccontate al pubblico», ha dichiarato Gabriel Zuchtriegel, Direttore del Parco Archeologico di Pompei. «Stiamo lavorando a un grande progetto di tutela e valorizzazione delle oltre 10mila iscrizioni presenti nel sito: un patrimonio immenso. Solo l’uso consapevole della tecnologia può garantire un futuro a questa memoria della vita quotidiana».

Fondamentale è l’impiego della tecnica RTI (Reflectance Transformation Imaging), una forma di fotografia computazionale che consente di analizzare le superfici attraverso diverse condizioni di illuminazione. Grazie a una griglia virtuale e alla documentazione dei legami spaziali e tematici tra le scritte, diventa possibile vedere ciò che l’occhio nudo non percepisce più, assicurando al contempo una conservazione digitale di testimonianze estremamente fragili.

Il progetto prevede inoltre lo sviluppo di una piattaforma 3D che integrerà fotogrammetria, dati RTI e metadati epigrafici, offrendo un nuovo strumento per la visualizzazione e l’annotazione delle iscrizioni. Parallelamente, il Parco Archeologico di Pompei ha programmato la realizzazione di una copertura protettiva del corridoio, per salvaguardare gli intonaci incisi e consentire in futuro un’esperienza di visita innovativa, supportata dalle tecnologie digitali.

A Pompei, ancora una volta, il passato non smette di parlare. E grazie alla tecnologia, continua a raccontare storie che sembravano perdute per sempre.