Precipita con la moto da cross in un centro commerciale: 11enne grave al Santobono

È ancora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli il bambino di 11 anni rimasto gravemente ferito dopo un incidente avvenuto in un centro commerciale della periferia nord della città.

Il ragazzino si trovava al secondo piano del parcheggio del centro commerciale “La Birreria”, nel quartiere Miano, in sella a una piccola moto da cross. Per cause in corso di accertamento, il mezzo ha impattato contro il parapetto e il giovane è precipitato per circa quattro metri, finendo sulla rampa del piano sottostante.

Soccorso immediatamente, l’11enne ha riportato la frattura di un braccio e lesioni agli organi interni. È stato trasportato d’urgenza al Santobono, dove si trova ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni restano serie.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati da una segnalazione che parlava di un grave incidente con il coinvolgimento di un minore. I militari stanno ora indagando per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità. La moto utilizzata dal bambino, una Lem, non risulta omologata per la circolazione su strada ed è destinata esclusivamente a piste e spazi privati.

Gli accertamenti riguardano anche la presenza o meno di un accompagnatore: i carabinieri stanno verificando se il ragazzino sia arrivato da solo al centro commerciale o insieme al fratello maggiorenne.

Sull’episodio è intervenuto anche Giuseppe Alviti, presidente dell’Angpg, che ha puntato l’attenzione sulla sicurezza dell’area: «Era prevedibile – ha dichiarato – viste le numerose segnalazioni rimaste inascoltate. Il centro commerciale “La Birreria” dovrebbe essere controllato 24 ore su 24. Da anni denunciamo la mancanza di vigilanza e oggi un bambino rischia la vita».