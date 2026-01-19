Sant’Egidio del Monte Albino, malore fatale in via Nazionale: muore Vincenzo Attianese

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato colpito da un infarto fulminante che non gli ha lasciato scampo.

Da
Redazione
-

Tragedia poco fa a Sant’Egidio del Monte Albino. Vincenzo Attianese, 62enne ex consigliere comunale, è deceduto improvvisamente mentre camminava a piedi in via Nazionale. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato colpito da un infarto fulminante che non gli ha lasciato scampo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano. Presenti anche i carabinieri per gli accertamenti di rito. La notizia ha rapidamente suscitato cordoglio nella comunità locale, dove Attianese era molto conosciuto per il suo impegno politico e civile.

Redazione

Sito di informazione. Servizi giornalistici video e testuali 24 ore su 24 dall'Agro Nocerino Sarnese, Area Vesuviana, Monti Lattari, Valle dell'Orco e Valle Metelliana e Salerno Nord.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore