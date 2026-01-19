Scafati in lutto per la scomparsa di Veronica: addio a una giovane amata da tutta la città

Scafati si stringe nel dolore per la scomparsa di Veronica, una giovane ragazza conosciuta e benvoluta da tutta la comunità. Una presenza solare, gentile e autentica, legata profondamente alla sua città e alla Scafatese, che seguiva con passione e orgoglio.

La sua vita è stata segnata da una lunga e difficile battaglia contro la malattia. Per anni Veronica ha affrontato la dialisi, sostenuta dalla speranza di un trapianto di rene che potesse regalarle una nuova possibilità. Quando finalmente è arrivata la notizia tanto attesa, il trapianto purtroppo non ha avuto l’esito sperato: il suo organismo non ha accettato l’organo, e le sue condizioni si sono progressivamente aggravate fino al tragico epilogo.

Chi l’ha conosciuta la ricorda come una ragazza dal cuore grande, sempre sorridente, capace di trasmettere umanità e affetto a chiunque incontrasse. La sua perdita lascia un vuoto profondo e un dolore che attraversa l’intera città.

I funerali di Veronica si terranno oggi, alle ore 16, nella chiesa di Santa Maria delle Vergini, a Scafati. Sarà l’ultimo saluto a una giovane che, con la sua forza e la sua dolcezza, ha lasciato un segno indelebile nei cuori di tanti.