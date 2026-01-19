Scafati, strade dissestate e danni alle auto: cresce la protesta dei cittadini

A Scafati torna alta l’attenzione sulle condizioni del manto stradale. In diverse zone della città, buche e avvallamenti continuano a rappresentare un serio pericolo per automobilisti e motociclisti, con segnalazioni sempre più frequenti di danni ai veicoli.

La situazione, denunciata da numerosi residenti, viene definita ormai insostenibile: pneumatici danneggiati, sospensioni compromesse e rischi concreti per la sicurezza stradale. C’è chi parla di episodi ripetuti nel tempo, segno di un problema strutturale che necessita interventi urgenti e risolutivi.

I cittadini chiedono maggiore manutenzione, controlli costanti e interventi rapidi per evitare ulteriori disagi e costi a carico degli utenti della strada. Intanto l’invito è alla massima prudenza, soprattutto nelle ore serali e in condizioni di scarsa visibilità, in attesa di risposte concrete da parte degli enti competenti.