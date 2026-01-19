Sciopero Circumvesuviana, lunedì nero per pendolari e studenti (video)

Astensione di 24 ore sulle tratte Napoli-Sorrento, Napoli-Baiano e Napoli-Sarno, garantite solo le fasce protette

Un lunedì di caos annunciato

Si apre con una giornata di forti disagi la settimana di pendolari e studenti che viaggiano in Circumvesuviana. Macchinisti e capitreno dell’Eav aderenti alla sigla sindacale Confail hanno proclamato uno sciopero di 24 ore, preannunciando un lunedì nero per la mobilità ferroviaria locale. Le ripercussioni interesseranno le principali tratte del servizio, da Napoli a Sorrento, Baiano e Sarno, arterie fondamentali per gli spostamenti quotidiani nell’area metropolitana e verso i comuni dell’hinterland.

Sessantamila utenti coinvolti

Sono circa sessantamila le persone che ogni giorno utilizzano i convogli Circumvesuviana, tra lavoratori, studenti e turisti. Una platea ampia che rischia di subire cancellazioni, ritardi e affollamenti nelle stazioni, in un contesto già segnato da criticità strutturali e frequenti disservizi. Il servizio sarà comunque assicurato nelle fasce protette, dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 16.30 alle 19.30, per garantire almeno gli spostamenti essenziali.

Dopo il guasto, lo sciopero

Lo sciopero arriva a poche ore di distanza dall’ennesimo episodio critico che ha colpito il servizio: solo venerdì scorso un guasto tecnico ha interrotto per ore la linea Napoli–Sorrento, provocando disagi a catena e riaccendendo le polemiche sull’affidabilità della Circumvesuviana. Un’accumulazione di problemi che continua a pesare su utenti già esasperati da una mobilità sempre più fragile.

