Sciopero Circumvesuviana oggi: possibili disagi, garantite solo le fasce protette

Si preannuncia una giornata complicata per i pendolari della Circumvesuviana. Oggi, 19 gennaio, è in programma uno sciopero aziendale di 24 ore proclamato dall’organizzazione sindacale Confail, che coinvolgerà esclusivamente il personale viaggiante delle linee vesuviane.

A comunicarlo è l’Ente Autonomo Volturno (Eav), che spiega come la protesta sia legata a problematiche di organizzazione aziendale. L’azienda ricorda inoltre che, in occasione dell’ultimo sciopero indetto dalla stessa sigla sindacale lo scorso 12 novembre, l’adesione era stata pari al 47%.

Come previsto dalla normativa, il servizio sarà garantito solo nelle fasce protette, dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 16:30 alle 19:30. Al di fuori di questi orari, la circolazione dei treni potrà subire cancellazioni o forti riduzioni.

Eav invita gli utenti a consultare il sito ufficiale www.eavsrl.it, dove sono disponibili le informazioni sulle prime e ultime partenze garantite per ciascuna linea.