Soccorso sanitario in ambiente impervio: il ruolo centrale del CNSAS e la formazione continua

Resta spesso poco chiaro un aspetto fondamentale: il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è, per legge, l’unico riferimento per il soccorso sanitario in ambiente impervio.

Un ruolo esclusivo che comporta responsabilità elevate e richiede una preparazione altamente specialistica, costantemente aggiornata.

Nel fine settimana appena trascorso, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, affiancati da colleghi provenienti dalla Basilicata, hanno preso parte al corso sanitario BTLS – Basic Trauma Life Support, tenuto da istruttori nazionali e regionali qualificati.

Negli scenari operativi in cui il CNSAS è chiamato a intervenire, il trattamento sanitario del paziente avviene spesso in simultanea con le manovre di soccorso tecnico, in ambienti ostili, difficilmente accessibili e con tempi di evacuazione prolungati.

Proprio per questo motivo, formazione sanitaria e formazione tecnica rappresentano due elementi inscindibili dell’addestramento del personale.

La formazione sanitaria è curata dalla Scuola Nazionale Medici di Soccorso Alpino (S.Na.Med), che attraverso una rete di istruttori garantisce standard formativi elevati, omogenei e riconosciuti su tutto il territorio nazionale.

Durante le attività del weekend sono stati approfonditi tutti i principali aspetti della gestione del trauma:

dal controllo delle emorragie massive, alla gestione avanzata delle vie aeree, dal supporto respiratorio e circolatorio alle tecniche di immobilizzazione, fino alla prevenzione dell’ipotermia, condizione critica e costantemente presente negli interventi in ambiente montano e speleologico.

Attraverso questo percorso formativo, il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania rinnova il proprio impegno nella formazione continua, nella consapevolezza che solo l’integrazione tra competenze sanitarie e capacità tecniche consente di garantire interventi efficaci, tempestivi e sicuri al servizio della collettività.

Un ringraziamento particolare va ai medici e agli infermieri che operano al fianco delle squadre tecniche anche negli scenari più complessi e difficilmente accessibili, nonché all’Amministrazione comunale di Cassano Irpino (AV), da sempre disponibile nel supportare le attività del CNSAS.