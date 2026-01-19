Spaccio tra Nocera e Castel San Giorgio, otto imputati condannati anche in appello

Si chiude anche in secondo grado il processo legato a un’attività di spaccio radicata tra Castel San Giorgio e l’Agro nocerino sarnese. La Corte d’Appello ha confermato otto condanne, rimodulando però alcune pene inflitte in primo grado.

L’indagine, avviata a seguito dell’arresto di un 36enne originario di Nocera trovato in possesso di cocaina e hashish, ha consentito agli investigatori di ricostruire l’esistenza di un traffico di stupefacenti organizzato a livello familiare. Dopo l’arresto dell’uomo, secondo l’accusa, sarebbe stata la compagna a prendere in mano la gestione dell’attività illecita, occupandosi anche di recuperare somme di denaro legate allo spaccio al dettaglio, arrivando persino a tentare un’estorsione.

La donna, sempre secondo la ricostruzione giudiziaria, avrebbe coordinato una piazza di spaccio “itinerante”, muovendosi tra diversi comuni dell’Agro, tra cui Nocera Superiore, Roccapiemonte, Castel San Giorgio, Mercato San Severino e Cava de’ Tirreni, avvalendosi anche del supporto dei figli.

Nel sistema erano coinvolti anche alcuni condomini dello stabile di Castel San Giorgio dove il gruppo operava: soggetti incensurati che avrebbero avuto il compito di custodire, tagliare e confezionare la droga, pronta poi per essere ceduta ai clienti.

Con la sentenza d’appello viene dunque confermato l’impianto accusatorio, pur con una rideterminazione delle pene per alcuni imputati, mettendo un ulteriore punto fermo su una vicenda che ha fatto emergere un’organizzazione ben strutturata e radicata sul territorio.