Stella Cilento in festa: Anna Cona compie 102 anni

Giornata di grande festa a Stella Cilento per Anna Cona, che ha raggiunto lo straordinario traguardo dei 102 anni. Nata il 19 gennaio 1924 ad Acquavella, frazione di Casal Velino, dopo il matrimonio si è trasferita a Stella Cilento, dove ha vissuto per tutta la vita.

Madre, nonna e bisnonna molto amata, Anna Cona è una figura di riferimento per la comunità locale, che si è unita con affetto alla gioia dei familiari per celebrare un compleanno così speciale. Un esempio di longevità e memoria storica che continua a essere custodito con stima e rispetto da tutto il paese.

