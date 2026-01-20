Maxi truffa sui fondi Covid: 29 imprenditori verso il processo, sequestri per 350 milioni

Avrebbero sfruttato in modo illecito le agevolazioni previste dal Decreto Cura Italia per ottenere indebiti benefici fiscali durante l’emergenza Covid.

Avrebbero sfruttato in modo illecito le agevolazioni previste dal Decreto Cura Italia per ottenere indebiti benefici fiscali durante l’emergenza Covid. Per questo 29 imprenditori rischiano ora il rinvio a giudizio. La Procura di Napoli Nord, con il pm Giovanni Corona, ha notificato agli indagati l’avviso di conclusione delle indagini preliminari: nei prossimi giorni sarà fissata l’udienza preliminare davanti al Gup, dove l’accusa formalizzerà la richiesta di processo.

L’inchiesta, condotta dalla Guardia di Finanza di Frattamaggiore, ha già portato nei mesi scorsi a un imponente sequestro preventivo per un valore complessivo di circa 350 milioni di euro, disposto dal giudice del Tribunale di Napoli Nord, Dario Berrettini. Il provvedimento ha colpito società operanti in diversi settori, tra cui spettacolo, ristorazione, edilizia e alimentare.

Molte delle aziende coinvolte hanno sede nell’area stabiese e torrese, mentre altre risultano attive nelle province di Napoli, Caserta e Salerno. Tutti gli imputati sono chiamati a rispondere del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, per l’indebita fruizione di misure fiscali introdotte per sostenere la liquidità delle imprese colpite dalla crisi pandemica.

Secondo l’ipotesi accusatoria, alcune società avrebbero utilizzato in modo distorto il meccanismo che consentiva di trasformare le imposte anticipate (DTA) in crediti d’imposta immediatamente utilizzabili, operazione consentita solo al ricorrere di rigorosi presupposti. In particolare, gli investigatori ritengono che in diversi casi tali condizioni siano state simulate, generando crediti fiscali privi di reale fondamento attraverso operazioni solo formalmente lecite.

Per la Procura, queste condotte avrebbero consentito di ridurre o azzerare il carico fiscale o di monetizzare crediti non spettanti, con un danno rilevante per l’erario. Da qui il sequestro dei crediti ritenuti fraudolenti, in vista di una possibile confisca, e l’avvio della fase processuale che ora porterà la vicenda davanti al giudice.