Tentano di rubare un’auto in centro a Salerno, arrestati due uomini

Sono finiti in manette due uomini, M.M. e G.G., arrestati dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato di Salerno con le accuse di tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio è avvenuto in una strada del centro cittadino, dove i poliziotti sono intervenuti sorprendendo i due mentre cercavano di sottrarre un’autovettura parcheggiata. I malviventi avevano già forzato una delle portiere del veicolo quando sono stati scoperti.

Alla vista delle forze dell’ordine hanno tentato di fuggire, opponendo anche resistenza, ma sono stati rapidamente bloccati. Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato diversi arnesi da scasso, presumibilmente utilizzati per l’effrazione.

I due arrestati sono stati condotti negli uffici di polizia per gli accertamenti di rito e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.