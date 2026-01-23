Agerola, tentata truffa agli anziani: finto incidente e taxi pronto, carabinieri sventano il raggiro

Tentativo di truffa ai danni di una pensionata sventato nel pomeriggio di ieri ad Agerola grazie al tempestivo intervento dei carabinieri. I militari sono intervenuti nell’abitazione di una donna romana di 62 anni, dopo la segnalazione della nipote, che aveva intuito il pericolo e allertato le forze dell’ordine.

Secondo la ricostruzione, un gruppo di truffatori, spacciandosi telefonicamente per carabinieri, aveva contattato il figlio 32enne della donna, inducendolo ad allontanarsi da casa con il pretesto di doversi presentare in caserma, a Positano, per essere ascoltato in merito a una presunta rapina. Una volta rimasta sola, la pensionata è stata richiamata dagli stessi interlocutori, che le hanno fatto credere che il figlio fosse rimasto coinvolto in un grave incidente stradale durante il tragitto.

Con il classico stratagemma dell’emergenza, i truffatori hanno quindi convinto la donna a raccogliere contanti e gioielli presenti in casa, sostenendo che sarebbero serviti per “aiutare” il figlio. Per rendere il tutto più credibile e rapido, le è stato anche annunciato l’arrivo imminente di un taxi, già prenotato, che l’avrebbe prelevata per condurla nel luogo in cui la truffa sarebbe stata portata a termine con la consegna dei preziosi.

L’intervento dei carabinieri ha interrotto il raggiro prima che la donna uscisse di casa, evitando conseguenze peggiori. Sono ora in corso le indagini per individuare i responsabili della tentata truffa, mentre le forze dell’ordine rinnovano l’invito alla massima prudenza e a segnalare immediatamente situazioni sospette.