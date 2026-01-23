Allerta meteo gialla in Campania: piogge e temporali dalla mezzanotte

La Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo, valido dalla mezzanotte e per l’intera giornata di domani, sabato 24 gennaio, su gran parte del territorio.

Torna il maltempo in Campania. La Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo, valido dalla mezzanotte e per l’intera giornata di domani, sabato 24 gennaio, su gran parte del territorio.

Le aree interessate dall’allerta sono:

Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole e Area Vesuviana

Zona 2: Alto Volturno e Matese

Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Zona 4: Tusciano e Alto Sele

Le previsioni

Sono attese precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio o temporale, che in alcuni casi potrebbero risultare intense. L’allerta gialla è legata al rischio idrogeologico localizzato.

Tra i possibili effetti al suolo segnalati dalla Protezione Civile rientrano:

allagamenti e ruscellamenti,

innalzamento dei livelli idrometrici di fiumi e torrenti con possibili inondazioni,

caduta di massi e frane, favorite dalla fragilità dei terreni.

La Protezione Civile raccomanda alle autorità locali di attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e di adottare tutte le misure necessarie per prevenire e fronteggiare eventuali criticità legate al dissesto idrogeologico. Ai cittadini si consiglia prudenza negli spostamenti e attenzione nelle zone maggiormente esposte al rischio.