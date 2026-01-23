Allerta meteo gialla in Campania: piogge e temporali dalla mezzanotte

Torna il maltempo in Campania. La Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo, valido dalla mezzanotte e per l’intera giornata di domani, sabato 24 gennaio, su gran parte del territorio.
Le aree interessate dall’allerta sono:
- Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole e Area Vesuviana
- Zona 2: Alto Volturno e Matese
- Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini
- Zona 4: Tusciano e Alto Sele
Le previsioni
Sono attese precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio o temporale, che in alcuni casi potrebbero risultare intense. L’allerta gialla è legata al rischio idrogeologico localizzato.
Tra i possibili effetti al suolo segnalati dalla Protezione Civile rientrano:
- allagamenti e ruscellamenti,
- innalzamento dei livelli idrometrici di fiumi e torrenti con possibili inondazioni,
- caduta di massi e frane, favorite dalla fragilità dei terreni.
La Protezione Civile raccomanda alle autorità locali di attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e di adottare tutte le misure necessarie per prevenire e fronteggiare eventuali criticità legate al dissesto idrogeologico. Ai cittadini si consiglia prudenza negli spostamenti e attenzione nelle zone maggiormente esposte al rischio.