Angri, auto crivellata di colpi: non convince la versione del 29enne, indagini su possibile ritorsione

Non convince i carabinieri la ricostruzione fornita da un 29enne di Angri, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio, la cui auto è stata raggiunta da otto colpi di arma da fuoco esplosi da ignoti.

Secondo quanto riferito dal giovane, nella notte avrebbe notato alcune persone muoversi con atteggiamento sospetto nei pressi della sua vettura, parcheggiata in via La Mura. Temendo un furto, sarebbe sceso in strada e avrebbe tentato di inseguire i presunti ladri, che nel frattempo si sarebbero dati alla fuga a bordo di un’auto. L’inseguimento sarebbe poi proseguito fino in via dei Goti, dove – sempre secondo la sua versione – i ruoli si sarebbero improvvisamente invertiti, con gli stessi individui che avrebbero iniziato a inseguirlo, aprendo infine il fuoco contro la sua macchina.

Una dinamica che, però, viene ritenuta poco credibile dagli inquirenti. I carabinieri stanno approfondendo ogni aspetto della vicenda, acquisendo immagini dalle telecamere di videosorveglianza della zona e raccogliendo ulteriori testimonianze per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Non si esclude che l’episodio possa essere collegato a una ritorsione mirata, ipotesi rafforzata dal profilo del 29enne e dal sospetto che chi ha sparato lo conoscesse, contrariamente a quanto da lui dichiarato. Le indagini proseguono per chiarire movente e responsabilità di un episodio che ha destato forte allarme in città.