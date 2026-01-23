Angri. Cuciti sulla pelle: ieri oggi per sempre una vita grigiorossa

Ci sono storie che non si annotano sui calendari. Hanno il bisogno di essere vissute, fanno parte del DNA, cucite sulla pelle, nella gola rotta dei cori di chi ha cantato troppo, nei ricordi che riaffiorano quando meno te lo aspetti.

Vivono nelle gambe stanche dei viaggi, nei cuori che battono più forte quando il pallone rotola sul terreno di gioco.

Il 18 gennaio 1998 è una data da ricordare. Nasce un gruppo, e con esso inizia una storia vera: giovani ragazzi, striscioni ancora da dipingere, chilometri macinati, trasferte sotto la pioggia, occhi pieni di sogni e mani che tremavano solo per il freddo degli stadi, ma cuori sempre caldi.

Per dieci anni furono insieme, uniti da un unico colore: grigiorosso. Poi, nel 2008, il gruppo si sciolse.

Ma, come spesso accade, quando il cuore ha scelto, nulla muore davvero.

Da quelle ceneri nacque un nuovo nome: Nessuna Resa. Tre anni di passione, trasferte infinite, serie D girone H. Sempre dietro la stessa maglia, sempre pronti a cantare, sostenere, soffrire.

E quando il destino della squadra incappò nel fallimento e nella mancata iscrizione, non si persero d’animo: fu allora che lo striscione TEMPI DURI ricomparve sui gradoni di terza categoria, a ricordare che il legame non si spezza, che la fede resiste, sempre.

Oggi sono uomini, padri, lavoratori, qualcuno lontano da casa. Ma la fede è rimasta la stessa. Perché un gruppo può sciogliersi, può cambiare forma, ma una fede non muore mai.

E soprattutto non muore la fratellanza, quella che per anni li ha uniti ovunque, sempre al fianco di quella maglia che ha solo due colori possibili, come un arcobaleno che non ammette sfumature: grigiorosso.

Perché essere ultras non è solo seguire una squadra. È sentire la città nel sangue. È portare con sé, a ogni curva, a ogni trasferta, a ogni pioggia e a ogni sole, il peso e la leggerezza di una storia condivisa.

Anni e chilometri possono allontanare, ma non cancellano i ricordi di notti infinite, di corpi stretti l’uno accanto all’altro, di cori che si mescolano al vento. Quei legami, quei volti, quelle mani che una volta stringevano striscioni insieme, restano, invisibili ma vivi, dentro chi ha scelto di non arrendersi.

Ogni slogan diventa una promessa. Ed è proprio grazie a quelle parole che tanti ragazzi si avvicinano al gruppo, ne condividono la mentalità, la tenacia, il modo di vivere l’essere Ultras Angresi.

Oggi, anche chi non c’è più fisicamente, fa parte di ogni passo fatto verso il campo, di ogni urlo che rompe il silenzio dello stadio. La maglia grigiorossa è più di un colore: è casa, è memoria, è fratellanza.

E così continua la storia: ogni curva, ogni striscione, ogni cuore che batte per l’Angri porta ancora il loro spirito. Perché certe passioni non finiscono mai.

ANGRITRICOLORE

Nel 2002, il Nucleo Doria aderisce al progetto Ultras Italia al fianco della Nazionale Azzurra, infatti per pochissime partite portano il tricolore scritto il nome della città: Angri con l’aggiunta del Nucleo Doria, man mano fu allargato a tutto il movimento Ultras angrese per diventare unica fusione.

Numerose le partecipazioni, in Italia e all’estero, insieme ad altri gruppi ultras provenienti da tutto lo Stivale, uniti da un solo ideale. Tra tutti, gli amici di Casarano: un’unica voce, una sola bandiera morale.

PURANGRESI SI NASCE

Gli anni passano e non mancano le delusioni. A seguire l’Angri si scrivono episodi di stagioni difficili, illusioni e amarezze, diffide, sacrifici. Squadre non sempre all’altezza del salto di categoria, gestioni fallimentari, disinteresse di imprenditori e sportivi locali. Tutto questo porta anche alla scelta dolorosa di non presenziare più alle gare.

L’AMORE NON SI SPEGNE.

Perché loro lo sanno: sono il vero dodicesimo uomo in campo. E anche a chilometri di distanza, il cuore batte sempre per quei colori, per quella maglia cucita addosso. Sono l’essenza di questa squadra e di questa città. La mentalità ultras non dipende dai risultati, ma dall’identità. Dai colori. Dal modo di stare al mondo.

18 GENNAIO 1998 / 18 GENNAIO 2026 – ANNIVERSARIO DELLA NASCITA

Arriva il sabato 17 gennaio 2026, a 28 anni dalla nascita del gruppo, oltre quaranta volti si ritrovano, alcuni separati da più di dieci anni. Eppure basta un attimo: uno sguardo che riconosce, una stretta di mano, una pacca sulla spalla.

E all’improvviso tutto torna com’era, come se il tempo non fosse mai passato.

È una serata di ricordi vivi, di storie sussurrate e mai dimenticate. Notti passate dietro striscioni sventolanti, voci consumate dal vento e dalle trasferte, risate e fatica condivisa. Nulla resta indietro: tutto riecheggia nel cuore, nella memoria, nell’eternità. Perché ciò che nasce dal cuore non conosce distanze. Non conosce fine.

Alcuni gruppi non muoiono mai: sopravvivono nei legami che resistono agli anni, nelle distanze che non cancellano nulla. Ciò che è stato vissuto davvero rimane, indelebile.

E la fede grigiorossa continua a camminare, instancabile.

Ci saranno sempre tempi duri, ma ci saranno sempre ultras pronti a cantare, a resistere, a non arrendersi. Grigiorosso, ieri come oggi, per sempre.