Battipaglia, auto vandalizzata in zona Belvedere: rubata una borsa con i documenti di un bimbo

Ancora episodi di furti e vandalismi ai danni di auto in sosta nella Piana del Sele. A denunciarlo è un cittadino di Battipaglia che, attraverso il gruppo Facebook “Sei di Battipaglia se”, ha raccontato quanto accaduto nella zona Belvedere.

Ignoti hanno infranto il finestrino di un’automobile parcheggiata per rubare una borsa. All’interno, oltre agli effetti personali, c’erano anche documenti importanti, tra cui il libretto intestato a un bambino di appena due anni. Un dettaglio che ha suscitato particolare indignazione tra residenti e utenti del gruppo social.

La segnalazione ha immediatamente acceso il dibattito online, con numerosi commenti di rabbia e preoccupazione per una situazione che, secondo molti, si starebbe ripetendo con troppa frequenza. I cittadini chiedono maggiore presenza e controlli da parte delle forze dell’ordine, soprattutto nelle aree più colpite.

La vittima del furto ha lanciato anche un appello pubblico:

«Per tutti i miei amici di Belvedere e Battipaglia, spargete la voce. Fatemi sapere se qualcuno ha visto qualcosa o sa chi possano essere e dove abitano».