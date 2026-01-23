Eboli, autocisterna di GPL si ribalta in contrada Alimenta: tragedia sfiorata

Momenti di grande tensione questa mattina a Eboli, in contrada Alimenta, dove intorno alle 10.30 un’autocisterna carica di GPL si è ribaltata lungo la carreggiata. Secondo le prime ricostruzioni, all’origine dell’incidente potrebbe esserci un’avaria all’impianto frenante del mezzo pesante.

Decisivo il sangue freddo dell’autista che, resosi conto della situazione, avrebbe sterzato volontariamente verso una strada sterrata, evitando così conseguenze potenzialmente drammatiche per le abitazioni e i veicoli presenti nella zona.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto anche con il nucleo specializzato NBCR. I soccorritori hanno prima prestato assistenza al conducente e successivamente avviato le delicate operazioni di messa in sicurezza dell’area. È in corso il travaso del gas contenuto nella cisterna, passaggio indispensabile prima di procedere al recupero del veicolo incidentato.

La situazione è costantemente monitorata. Non si registrano feriti gravi, ma l’episodio ha riacceso l’attenzione sui rischi legati al transito di mezzi carichi di materiale pericoloso. Seguiranno aggiornamenti.