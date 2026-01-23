Furto in abitazione a Boscoreale: arrestato 45enne di Scafati

Si era introdotto nell’abitazione di una giovane a Boscoreale, nel Napoletano, portando via denaro contante e diversi monili in oro.

Si era introdotto nell’abitazione di una giovane a Boscoreale, nel Napoletano, portando via denaro contante e diversi monili in oro. L’uomo è riuscito a fuggire dopo essere stato sorpreso dalla proprietaria di casa rientrata improvvisamente. Per quei fatti, un 45enne di Scafati è stato arrestato dai Carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina.

Le indagini

L’attività investigativa è partita dalla denuncia presentata dalla vittima e si è concentrata sull’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. I filmati hanno consentito ai militari di identificare il motoveicolo utilizzato per la fuga e, successivamente, di risalire all’identità del presunto responsabile.

Il 45enne è stato rintracciato e arrestato, quindi tradotto presso la casa circondariale di Fuorni, a Salerno, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.