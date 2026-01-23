Nocera Inferiore, discarica abusiva nell’area di Fosso Imperatore (video)

A Nocera Inferiore Polizia idraulica e Accademia Kronos in azione nel quartiere Merichi Cicalesi per contrastare sversamenti e inquinamento.

Sopralluogo nell’area di Fosso Imperatore

A Nocera Inferiore la polizia idraulica del Consorzio di Bonifica del Sarno, insieme all’associazione Accademia Kronos, ha effettuato un sopralluogo nel quartiere Merichi Cicalesi, nell’ampia area di Fosso Imperatore, a ridosso del casello autostradale dell’A30 Salerno–Caserta. Durante i controlli è stata riscontrata la presenza di una vasta discarica in fase di formazione, che oltre a rappresentare un grave rischio ambientale ostacola anche il normale transito veicolare nella zona.

Rischi ambientali e sanzioni severe

L’area, già fragile dal punto di vista idrogeologico, risulta esposta a ulteriori criticità a causa degli sversamenti illeciti. Le autorità ricordano che per chi viene colto a conferire illegalmente rifiuti o a inquinare l’ambiente sono previste sanzioni penali e pecuniarie particolarmente severe, con provvedimenti restrittivi a tutela del territorio e della salute pubblica.

Il supporto dell’Accademia Kronos

Un supporto concreto alle attività di vigilanza e controllo è garantito dall’Accademia Kronos nazionale, impegnata da anni nella difesa dell’ambiente e nella collaborazione con gli enti preposti. L’azione congiunta punta a rafforzare il presidio del territorio e a contrastare con maggiore efficacia fenomeni di degrado ambientale che continuano a colpire aree strategiche della città.

